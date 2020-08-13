الحشد الشعبي والقوات الأمنية يكثفان نقاطهما الأمنية بحدود القائم

2020/08/13 | 10:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كثفت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الخميس، نقاطهما الامنية بحدود مدينة القائم ضمن قاطع مسؤوليتهما بالمدينة.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات الحشد الشعبي وبإسناد الفرقة الثامنة من الجيش العراقي كثفا من نقاطهما الامنية لفرض الأمن ضمن قاطع مسؤوليتهما لافشال أي محاولة للتسلل من قبل العدو”.وأضاف البيان، أن […]

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