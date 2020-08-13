اغلقت سنة 2003.. اعادة جسور المشاة الخاصة بسريع الغزالية تباعاً خلال الشهر الجاري

2020/08/13 | 10:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن انجاز ملاكاتها في دائرة المشاريع اعمال الصيانة والتأهيل الخاصة باحد جسور المشاة الخاصة بسريع الفرات المسمى شعبياً بسريع الغزالية وادخاله الخدمة رسميا بعد ان كان مغلقاً منذ سنة 2003.وقالت الأمانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ملاكاتها في دائرة المشاريع اعمال الصيانة والتأهيل الخاصة باحد جسور المشاة […]

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