تركيا تواصل الاستفزاز: سنتخذ التدابير اللازمة لحماية حدودنا اذا تجاهل العراق الـpkk

2020/08/13 | 10:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الخارجية التركية، الخميس، أن أنقرة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية أمن حدودها، في حال واصل العراق تجاهل وجود عناصر منظمة “بي كا كا” الإرهابية على أراضيها.وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أن مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة ضد عناصر “بي كا كا” المتواجدين في العراق، تقع على عاتق بغداد بالدرجة الأولى.وأضاف البيان أن […]

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