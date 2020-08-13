العراق ينهي موسم شراء القمح المحلي بمشتريات تزيد عن 5 ملايين طن

2020/08/13 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت وزارة التجارة ،اليوم الخميس، إنها أغلقت موسم شراء القمح المحلي، واشترت ما يزيد عن خمسة ملايين طن من القمح.

كانت وزارة الزراعة قالت إنها تتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى ستة ملايين طن في فترة الحصاد التي تمتد بين أبريل نيسان ومايو أيار.

كان العراق، وهو مستورد رئيسي للقمح في الشرق الأوسط، قال في مارس آذار إنه سيحتاج لاستيراد مليون طن من القمح في العام الجاري لتعزيز الاحتياطيات في ظل تنامي المخاوف من أن التدابير التي اتخذت لمكافحة جائحة فيروس كورونا ستبطئ سلاسل إمدادات الغذاء.

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