2020/08/13 | 10:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة 750 عائلة نازحة إلى ديارها في ناحية السعدية بديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/13 | 10:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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