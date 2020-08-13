قائد القوات الامريكية في الشرق الأوسط: اعداد قواتنا بالعراق وسوريا ستخفض

2020/08/13 | 10:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلن القائد الاعلى للقوات الامريكية في الشرق الاوسط الجنرال كينيث ماكنزي إن مستويات القوات الأمريكية في العراق وسوريا ستنخفض على الأرجح في الأشهر المقبلة ، لكنه بين انه لم يتلق الأوامر بعد ببدء سحب القوات.ونقلت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن ماكنزي قوله إن ” 5200 عسكري امريكي […]

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