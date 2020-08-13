الخارجية التركية تدعو العراق التخلي عن ازدواجية المعايير وتوجيه الاتهامات الباطلة

2020/08/13 | 10:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … دعت وزارة الخارجية التركية، العراق الى التخلي عن ازدواجية المعايير والكف عن توجيه الاتهامات الباطلة لتركيا وتبني مواقف مبدئية، في اول تعليق لها بعد حادثة القصف شمال العراق.وذكرت الخارجية في بيان تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، أن “مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة ضد عناصر “بي كا كا” المتواجدين في العراق، تقع على عاتق […]

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