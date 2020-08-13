قائد امريكي سنحافظ على تواجد طويل الأمد بالعراق

2020/08/13 | 10:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … توقع القائد العام للقيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي جونيور، ان تحافظ القوات الأميركية وقوات الناتو على وجود طويل الأمد بالعراق، فيما اشار الى السعي لعدم تأجيج الأوضاع في العراق.وقال ماكينزي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس , ان “واشنطن ستخفض قواتها في العراق وسوريا على الأرجح بالأشهر المقبلة، لكنه لم […]

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