حقوق الانسان : تجارة الموت مستمرة في ديالى.. ضحاياها اطفال بعمر الورود

2020/08/13 | 10:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، الخميس، بان ما اسماها تجارة الموت لاتزال مستمرة في المحافظة.وقال مدير المكتب صلاح مهدي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” النباشة وهم اطفال وصبية صغار يقومون بالبحث في مكبات النفايات عن اللدائن وبعض المعادن لاعادة تدويرها في ديالى هي تجارة للموت كونها تمثل بيئة خطيرة لانتقال الامراض […]

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