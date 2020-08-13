انخفاض اسعار النفط بسبب تراجع الطلب على نفوط اوبك

2020/08/13 | 10:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..انخفضت أسعار النفط الخام، صباح اليوم الخميس، بعد أن قالت “أوبك” إنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها بأكثر من المتوقع، على الرغم من أن بيانات حكومية أمريكية أظهرت هبوط مخزونات الخام.وانخفض خام “برنت” بواقع ثمانية سنتات إلى 45.35 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينيتش، بعد أن ربح نحو 2% في الجلسة […]

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