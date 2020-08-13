وزير الخارجية السعودي يبحث مع فؤاد حسين الانتهاكات التركية على العراق

2020/08/13 | 10:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …بحث وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره العراقي فؤاد حسين هاتفياً الانتهاكات التركية للأراضي العراقية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) , أن الجانبين أكدا، خلال الاتصال الذي جرى أمس، رفضهما “لتلك الانتهاكات والمساس بأمن الدول العربية واستقرارها”.وكان الوزير العراقي قد أجرى أيضاً أمس اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري سامح شكري، حيث أحاط […]

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