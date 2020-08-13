الجربا: نحن مع اعادة هيبة البرلمان حتى لو كان الثمن تغيير الرئاسة

2020/08/13 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومـة/بغداد..اكد النائب عن ائتلاف المدن المحررة احمد الجربا، الخميس، أنه مع إعادة هيبة مجلس النواب حتى لو كان ثمن ذلك تغيير رئاسة المجلس.وقال الجربا في تصريح لـ/المعلومة/، “اننا كنواب ممثلين عن الشعب مع اي توجه يعيد هيبة البرلمـان وانتظام الجلسات البرلمانية واعادتها الى وضعها الطبيعي”.وأضاف الجربا، “أننا مع هذا التوجه حتى لو […]

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