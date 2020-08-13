2020/08/13 | 11:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة عن منع سفر وزير الكهرباء السابق: مخالفاته كلفت الدولة 43 مليار دينار وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة عن منع سفر وزير الكهرباء السابق: مخالفاته كلفت الدولة 43 مليار دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة عن منع سفر وزير الكهرباء السابق: مخالفاته كلفت الدولة 43 مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).