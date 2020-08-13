2020/08/13 | 11:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة عن منع سفر وزير الكهرباء السابق: مخالفاته كلفت الدولة 43 مليار دينار وكالة تقدم الاخبارية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة عن منع سفر وزير الكهرباء السابق: مخالفاته كلفت الدولة 43 مليار دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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