النجيفي يدعو الى عدم تحويل الملف العراقي – التركي الى أزمة لا يستطيع العراق تحملها

2020/08/13 | 11:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، اليوم الخميس، (13 آب 2020) إلى عدم تحويل الملف العراقي – التركي إلى “أزمة”، لا يستطيع العراق حلها.وقال النجيفي في تغريدة بموقع تويتر إن الملف العراقي – التركي أصبح “فريسة بين … Readmore

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