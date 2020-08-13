الخارجية التركية: عملياتنا مستمرة طالما يتجاهل العراق وجود حزب العمال الكردستاني على أراضيه

2020/08/13 | 11:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، (13 آب 2020) بأن أنقرة ستتخذ التدابير “اللازمة” لحماية أمن حدودها، في حال واصل العراق تجاهل وجود عناصر حزب العمال الكوردستاني على أراضيه.وبينما كانت قوات حرس الحدود العراقية تعمل على ملء الفراغات التي … Readmore

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