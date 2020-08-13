وزيرة الهجرة تستقبل الطفل منتظر الذي فقد في تركيا بعد نقله الى بغداد

2020/08/13 | 11:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، اليوم في مطار بغداد الدولي الطفل منتظر حسن جواد الذي تم اعادته من الجمهورية التركية الى وطنه العراق برفقة ممثل الوزارة لدى انقرة بعد التنسيق ما بين الوزارة والحكومة التركية .وكانت والدة الطفل منتظر قد تقدمت بمناشدة الى وزيرة الهجرة والمهجرين لإعادة ابنها الى العراق […]

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