ّ”ذا روك” أغنى أغنياء هوليوود.. كم يكسب في السنة الواحدة ؟

2020/08/13 | 11:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يملك الممثل العالمي دوين جونسون المعروف بـ “ذا روك” ثروة هائلة من عمله في الأفلام الأميركية.كسب “ذا روك” ملايين الدولارات من خلال أدائه وتجسيده أدواراً بطولية في أهم الأفلام الأميركية بهوليود.وتقاضى “ذا روك” ما بين حزيران 2019 وحزيران 2020 نحو 87.5 مليون دولار أميركي منها 23.5 مليون دولار أميركي من […]

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