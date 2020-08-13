هل يمكنك العيش بغرفة محاطة بالمياه بقاع البحر؟.. شاهد هذا الفندق في المالديف (فيديو)

2020/08/13 | 11:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قد تكون مجرباً للغطس في مياه البحار أو الأنهر أو المسابح الخاصة؛ لكنك لم تجرب العيش في غرفة محاطة بالمياه في قاع البحر.هذه الأجواء التي يُمكن أن تواجهك حين تحجز غرفةً في فندق بالمالديف، فهل ستخاف؟

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