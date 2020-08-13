وزير الكهرباء: ما صرف على انتاج الكهرباء امر طبيعي

2020/08/13 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الكهرباء ماجد حنتوش، الخميس، ان انتاج الكهرباء معقد جداً وتتراوح كلفتها في العراق بين 8 الى 10 ملايين دولار، موضحا ان ما صرف على الكهرباء امر طبيعي .

وذكر حنتوش في حوار متلفز اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "البصرة لها وضعها الخاص ونجهزها بأعلى حمل، حيث تجهز بما يقرب من 20 ساعة".

واشار الى ان "انتاج الكهرباء معقد جداً وتتراوح كلفتها في العراق بين 8 الى 10 ملايين دولار"، لافتا الى ان "العراق يحتاج نحو مليار و200 مليون دولار للصيانة، وما صرف على الكهرباء امر طبيعي".

وأضاف حنتوش أن "الربط مع دول الخليج او دول الجوار مفيد جداً"، مشيراً الى أن "الخط الايراني يتم الاستفادة منه فقط في اشهر الصيف".

وبشأن الكهرباء في اقليم كردستان قال وزير الكهرباء، إن "تجهيز الطاقة في اربيل أسوأ من بغداد الان".

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