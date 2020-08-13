الكويت تخفض أسعار البيع الرسمية للخام لآسيا في ايلول

2020/08/13 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وثيقة أسعار، اليوم الخميس، أن الكويت خفضت أسعار البيع الرسمية لدرجات الخام التي تبيعها لشركات تكرير آسيوية في سبتمبر أيلول.

وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر سبتمبر أيلول بعلاوة 70 سنتا للبرميل فوق متوسط خام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على منصة بلاتس بانخفاض 35 سنتا عن الشهر السابق.

كما حددت سعر البيع الرسمي في سبتمبر أيلول للخام الكويتي الخفيف الممتاز بعلاوة 70 سنتا للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي، بانخفاض 50 سنتا عن الشهر السابق.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام الخفجي في سبتمبر أيلول بعلاوة 60 سنتا للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي وبانخفاض 30 سنتا عن الشهر السابق.

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