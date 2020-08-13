اسعار النفط تنخفض بسبب اعلان اوبك امكانية تراجع الطلب على نفطها

2020/08/13 | 11:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط الخام، الخميس، بعد أن قالت أوبك إنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها بأكثر من المتوقع، على الرغم من أن بيانات حكومية أميركية أظهرت هبوط المخزونات مما يشير إلى أن الطلب يعود على الرغم من جائحة فايروس كورونا.… Readmore

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