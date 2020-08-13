الحكومة المصرية تهيكل 9 وزارات تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية

2020/08/13 | 11:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انتهت الحكومة المصرية من هيكلة 9 وزارات تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المقبل.وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة بدأت الخطوات والإجراءات الخاصة بخطة إعادة هيكلة الوزارات والجهات التابعة لها.وأضاف أن مجموعة عمل شكلت للقيام بهذه المهمة، التي تستهدف الحكومة منها وضع اختصاصات محددة وواضحة لكل وزارة وجهة حكومية؛ […]

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