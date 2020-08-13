العمليات المشتركة : تم تشكيل لجان لمعرفة مخبر تركيا في تنفيذها الاعتداء

2020/08/13 | 11:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، عن تشكل لجان لمعرفة من اعطى المعلومات لتركيا لتنفيذها اعتداءها السافر.ونقلت سبوتنك عن المتحدث الرسمي باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي ، قوله انه “تم تشكيل لجان لمعرفة مخبر تركيا في تنفيذها الاعتداء السافر الذي تسبب بمقتل ضابطين كبيرين، وجندي من حرس الحدود”.واضاف ان “هناك اتصالات وتنسيق […]

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