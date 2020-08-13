تركيا تهدد بمواصلة انتهاك حدود العراق... بغداد ترد

2020/08/13 | 11:17 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت تركيا، اليوم الخميس، إنها ستواصل عملياتها عبر الحدود ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق إذا استمرت بغداد في التغاضي عن وجودهم في المنطقة، وحثت السلطات العراقية على التعاون مع أنقرة في هذا

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