المنافذ الحدودية : ضبط 900طن إسمنت الابيض تم التلاعب بالرسم الكمركي

2020/08/13 | 11:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط أكثر من (900طن) من مادة (الإسمنت الابيض) تم التلاعب بقيمة الرسم الكمركي في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان انه “ضمن إجراءاتها الرقابية والتدقيقية الصارمة على عمل الدوائر العاملة في المنافذ تمكنت هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في […]

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