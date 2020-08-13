بسبب كورونا .. اغلاق منطقة في محافظة نينوى

2020/08/13 | 11:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أفاد مصدر أمني، بإغلاق منطقة في محافظة نينوى على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقال المصدر، إن السلطات المحلية في محافظة نينوى قررت إغلاق منطقة سد الموصل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار المصدر حظر الدخول والخروج من المنطقة حتى إشعار آخر باستثناء بعض الموظفين المختصين بصيانة الصيد.وتضم منطقة س...

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