لجنة الثقافة : موازنة 2021 ستتضمن منحة الصحفيين والفنانين

2020/08/13 | 11:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكدت لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية، ان موازنة العام المقبل 2021 ستتضمن منحة الصحفيين والادباء والشعراء والفنانين، بعد تقرير الفرق الجوالة بالتدقيق في صرفها، فضلا عن مناقشة توزيع قطع الاراضي بين الصحفيين المتفرغين.وقال عضو اللجنة بشار الكيكي، في تصريح صحفي ، ان “اللجنة قررت استضافة نقيب الصحفيين يوم 16 من الشهر الجاري، […]

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