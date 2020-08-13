الشباب والرياضة: خطة لإكمال المشاريع المتلكئة

2020/08/13 | 11:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، المباشرة بوضع خطة لاكمال المشاريع المتلكئة فيما أشارت إلى قرب افتتاح ملعبين خلال العام الحالي.

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