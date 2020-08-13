النزاهة تكشف عن قيمة المخالفات المرتكبة من وزير الكهرباء السابق

2020/08/13 | 12:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت هيأة النزاهة اليوم الخميس منع سفر بحق وزير الكهرباء السابق لؤي الخيطب ومدير الدائرة المالية والإدارية في الوزارة.وقالت الهيأة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “منع السفر بحق الوزير ومدير الدائرة جاء على خلفية المخالفات المرتكبة في إجراءات تعيين نحو 83 ألف أجيراً يومياً”.وأشارت الهيأة إلى أن […]

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