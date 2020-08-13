الملك سلمان يصل الى مدينة نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

2020/08/13 | 12:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وصل إلى مدينة نيوم، مساء الأربعاء، لقضاء “بعض الوقت في الراحة والاستجمام”.كان العاهل السعودي، أجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال المرارة، في يوليو تموز الماضي، وقال … Readmore

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