قيادي كردي: بغداد واربيل يتعمدان غياب الشفافية

2020/08/13 | 12:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اتهم النائب السابق عن كتلة التغيير امين بكر, الخميس, الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتعمد غياب الشفافية في العلاقة المالية بين الطرفين مما اثر ذلك بخسارة الشعب العراقي بما فيه شعب الإقليم , واصفا الطرفين بـ “الكاذبين”.وقال امين في تصريح لـ / المعلومة / , ان “سياسة لي الاذرع بين الإقليم […]

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