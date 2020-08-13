رئيس لبنان يرد على تقارير علمه بوجود كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم بمرفأ بيروت

2020/08/13 | 12:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب الرئيس اللبناني، ميشال عون على التقارير الإعلامية التي أشارت إلى علمه بوجود كميات كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، والتحذيرات حولها.جاء ذلك في سلسلة تغريدات على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية اللبنانية، ذكر فيها: “رئاسة الجمهورية ردّاً … Readmore

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