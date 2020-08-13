لن ينهض العراق دون ارساء قيم العدالة

2020/08/13 | 12:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:الدكتور نصيف الجبوري افتى الكثير من العلماء والفقهاء المسلمين من الجهابذة والمصلحين بضرورة تبني المبدا ألقائل بان الله تعالى يديم ويقيم الدولة العادلة حتى لو كانت كافرة.ويزيل ويسقط الدولة...أكمل القراءة ←

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