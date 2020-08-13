2020/08/13 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، عن استشهاد فلاح باعتداء ارهابي شنه داعش شمال شرق المحافظة.وقال مدير ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) يعقوب يوسف في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “فلاح من اهالي قرية الاصلاح شرقي جلولاء استشهد بنيران تنظيم داعش الارهابي اثناء تواجده في بستانه”.واضاف يوسف،ان” الاجهزة الامنية فتحت تحقيق عاجل في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد فلاح باعتداء “داعشي” شمال شرق ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد فلاح باعتداء “داعشي” شمال شرق ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).