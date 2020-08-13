حاولوا الاستحواذ على سلاحه.. شاهد بالفيديو : عراك بين ضابط شرطة ومتظاهرين في بغداد

2020/08/13 | 12:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شجاراً بين ضابط شرطة ومتظاهرين قطعوا الطريق عليه وحاولوا جر السلاح منه في العاصمة بغداد.

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