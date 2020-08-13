محافظة بغداد تعلن عن إجراءات لمعالجة شح المياه في النهروان

2020/08/13 | 12:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الخميس، عن اتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة شح المياه في منطقة النهروان.وقال العطا في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظة شاركت في اجتماع موسع ترأسه النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي مع اعضاء مجلس النواب ووزارات الاعمار والموارد المائية والكهرباء لبحث ازمة شح المياه في مناطق الاطراف […]

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