أمواج الجحيم - عبد الرحيم التوراني

2020/08/13 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الرحيم_التوراني إلى بيروتكان سين سائق تاكسي، وذاك النهار ساقه قدره إلى منطقة الكرنتينا، أوصل رجلا يقطن قرب المرفأ.أتصور أنهما في الطريق تبادلا كلاما حول وضع البلد والأزمة الاقتصادية.



نحن في بلد لا يكاد يلتقي فيه اثنان إلا وكانت سورة الوجع ثالثهما.نزل الرجل ولوح بيده للسائق.لم تصل التلويحة.ولم يكتمل مشروع التقاطها من المرسلة إليه.



في الغد وجد هولندي من فرقة بحث عن المفقودين يدا مرفو ......





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