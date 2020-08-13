الدولة ومسؤوليتها في مكافحة فايروس كورونا - فلاح أمين الرهيمي

2020/08/13 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الدولة مؤسسة خدمية للشعب ومسؤوليتها حماية الشعب ووقايته في حالة تعرضه إلى وباء مرضي والآن جائحة فايروس كورونا يتفشى بخطره بين أبناء الشعب ومن واجبات الدولة التصدي لهذا الوباء والآن مضت حوالي أكثر من ثمانية أشهر وفي كل يوم وأسبوع وشهر يزداد انتشاراً بين أبناء الشعب وقد أصبح الآن متفشياً بشكل رهيب وبالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الدولة بحظر التجول بين السكان إلا أنه يزداد اتساعاً وخطراً وقد لجأت ا ......





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