من هو أبو موسى الحريري؟ - سامي الذيب

2020/08/13 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب هذا مقال للتاريخآمل ان تفيد هذه المعلومات المختصرة من يهمه معرفة من هو أبو موسى الحريري وما هي أفكارهمن هو أبو موسى الحريري-----------------اشتهر اسم أبو موسى الحريري بفضل كتاب عنوانه "قس ونبي" الذي تَصدَّر مجموعة كتب تحمل عنوان "سلسلة الحقيقة الصعبة".وهو كتاب يعالج المجتمعَ الدينيّ الذي نشأ فيه الإسلام، فإذا هو مجتمع "نصراني".



فيه وجدَ الكاتبُ أنّ وراء النّبيّ محمّد كان ال ......





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