مجلس الوزراء اللبناني يفرر اعلان حالة الطوارئ في البلاد

2020/08/13 | 12:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قرر مجلس الوزراء اللبناني إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، على أثر الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية أمس في مرفأ بيروت.وترأس حسان دياب، أول جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بعد الانفجار الذي تسبب في وفاة وإصابة العشرات.و قال دياب في مستهل الجلسة: “الصدمة كبيرة جداً.ملف التحقيق أولوية”.وأضاف […]

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