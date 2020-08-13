وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات الطلب على النفط في 2020

2020/08/13 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط في 2020 وحذرت من أن انخفاض معدلات السفر جوا بفعل جائحة كورونا سيقلص الطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا.كما خفضت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، توقعاتها للطلب على النفط الخام في العام الحالي بمقدار 140 ألف برميل يوميا […]

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