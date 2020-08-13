مكرمة أم اِهانة..؟

2020/08/13 | 12:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا حدود للمفردات والمفاهيم المهينة التي استردت نفوذها وسطوتها مع هيمنة حثالة المجتمعات على مقاليد امور الدولة والمجتمع؛ منها على سبيل المثال مفردة “مكرمة” والتي تعرفت عليها أواسط السبعينيات من القرن المنصرم، عندما توقفت امام بنايات معهد التكنولوجيا في بغداد، قافلة من العربات الحديثة المخصصة لنقل الطلاب، وقد علقت عليها لا فتات كتب عليها (هدية ...

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