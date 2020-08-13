الدعوة لمفاوضات مع تركيا مرفوضة ما لم يسبقها انسحاب كامل قواتها من أراضي البلاد

2020/08/13 | 12:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تأكيدها احتلال 15 كيلو متراً بالعمق ..الأمن النيابية: بغداد- وعد الشمري: كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، عن تفاصيل الاعتداء الحاصل على قوات حرس الحدود، لافتة إلى القوات التركية تحتل أراضٍ عراقية بعمق 15 كيلو متراً، مشددة على أن موقف الحكومة الاتحادية ليس بالمستوى المطلوب في الرد على تلك الانتهاكات.وقال رئيس اللجنة ...

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