2020/08/13 | 12:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخطوط الجوية العراقية: إدارة مطار دبي لم توجه انذاراً للناقل الوطني وكالة تقدم الاخبارية.

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