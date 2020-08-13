النزاهة توضح تفاصيل قرار منع سفر وزير الكهرباء السابق

2020/08/13 | 12:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشفت هيئة النزاهة، تفاصيل منع السفر الصادر بحق وزير الكهرباء السابق ومدير الدائرة الماليَّة والإداريَّة في الوزارة.

قالت الهيئة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "دائرة التحقيقات، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة منع سفر بحقِّ وزير الكهرباء السابق ومدير الدائرة الماليَّة والإداريَّة في الوزارة على خلفية المخالفات المرتكبة في إجراءات تعيين (82555) أجيرًا يوميًا في وزارة الكهرباء خلافًا للقانون والتعليمات، ودون الحاجة لاختصاصاتهم".

أشارت الهيئة إلى أن "التحقيقات في القضيَّة قادت إلى أن المخالفات المرتكبة كلفت الدولة مبلغ (43) مليار دينار كانت تدفع من نفقات الوزارة شهريًا".

كانت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، قررت منع سفر لؤي الخطيب، وزير الكهرباء في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

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