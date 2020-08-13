منتجات البان ايرانية تتدفق على 30 بلدا والعراق في الصدارة 

2020/08/13 | 12:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك انه "في الربع الأول من العام الإیراني الجاري (بدأ 20 مارس 2020)، صدرت إیران أکثر من 153 ملیون دولار، أي ما یعادل 152 أ...

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