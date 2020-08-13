بعد أوبك: الطاقة الدولية تخفّض توقعاتها للطلب على النفط.. السفر وكورونا هما السبب!

2020/08/13 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تستمر تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد بالتأثير السلبي على الاقتصاد بسبب إجراءات الإغلاق وتوقف الكثير من الأعمال بشتى القطاعات.وخفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط لعام 2020 بواقع 8.1 مليون برميل في اليوم.يأتي ذلك بعد أن خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” توقعتها للطلب على النفط من المنظمة.شاهد […]

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