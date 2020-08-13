2020/08/13 | 12:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فوجئ المشاركون في اليوم العالمي للشباب، بالجوائز التي خصصتها وزارة الشبا والرياضة للمشاركين في الحفل السنوي.وقال المخرج مال الزهيري في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن “وزارة الشباب والرياضة ابلغتنا بان الفيلم السينمائي الذي قمنا بتصوريه قد فاز في الحفل وطالبوا منا المجيئ الى العاصمة بغداد من اجل التكريم”.وأضاف “فور وصولنا الى بغداد ومقر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوائز “غير لائقة” في حفل اليوم العالمي للشباب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوائز “غير لائقة” في حفل اليوم العالمي للشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).