كورونا يصيب أكثر من 20 مليون شخص عالميا

2020/08/13 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت جامعة “جونز هوبكنز”، الخميس، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم، مع حلول وصل إلى 20.2 مليون إصابة، مبينة الوباء شمل حتى الآن 188 دولة.ووفقا لبيان أصدرته الجامعة، أصيب 20620847 شخصا في العالم، بمرض كوفيد-19.وبلغت الزيادة في عدد المصابين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، نحو 565 ألفا.وخلال فترة الوباء […]

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