صيف 2020 يقترب من تسجيل اعلى احصائية لـ” ضحايا الانهر” في ديالى

2020/08/13 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد مكتب حقوق الانسان في ديالى، الخميس، أن صيف 2020 يقترب من تسجيل اعلى احصائية لضحايا الانهر داخل المحافظة.وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى فقدت 3 شباب خلال الاسبوع الجاري بسبب غرقهم في الانهر والجداول في مشهد ماساوي وقاس جدا”، مبينا أن “معدلات الغرق […]

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